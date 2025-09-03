Beton Pompası Halil İbrahim’i Vurdu

BETON POMPASININ DEVRİLMESİ

Ordu’da, beton dökümü esnasında bir iş kazası yaşandı. Beton pompasının devrilmesi sonucu Halil İbrahim Gördü (26) hayatını kaybetti. Olay, Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi’ndeki bir inşaatta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İnşaat sırasında devrilen beton pompasının bomu, işçi Halil İbrahim Gördü’ye çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olayda Gördü’nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Halil İbrahim Gördü’nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

KAZA HAKKINDA İNCELME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başladı. Bu üzücü olay, iş güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıyor.