Beton Pompası Halil İbrahim’i Vurdu

BETON POMPASININ DEVRİLMESİ

Ordu’da, beton dökümü esnasında bir iş kazası yaşandı. Beton pompasının devrilmesi sonucu Halil İbrahim Gördü (26) hayatını kaybetti. Olay, Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi’ndeki bir inşaatta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İnşaat sırasında devrilen beton pompasının bomu, işçi Halil İbrahim Gördü’ye çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olayda Gördü’nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Halil İbrahim Gördü’nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

KAZA HAKKINDA İNCELME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başladı. Bu üzücü olay, iş güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıyor.

Kamışlı Hayatını Kaybetti, Taziyeleri Kabul Edildi

94 yaşındaki Fethi Kamışlı, Adana'da gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İş dünyasında önemli katkılarda bulunan Kamışlı'nın ölümü üzüntüyle karşılandı.
Oğuz Kürşat Onay Çocukları Kurtardı

Erzincan'da el frenini çekmeyi unutan bir sürücü, oyun oynayan çocuklara yaklaşan hafif ticari aracı okul müdürü durdurdu. Çocuklar böylece büyük bir tehlikeden kurtuldu.

