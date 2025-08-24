Haberler

Beton Pompası Yüklü Tır Devrildi

Muş’un Korkut ilçesinde, beton pompası taşıyan bir tır sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza, sabah saatlerinde Korkut ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat çalışmalarında kullanılmak üzere beton pompası olan tır, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı.

Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu süreçte, araçta maddi hasar oluştu. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

