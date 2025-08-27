Beton Standartları Düşük Oldu, Yıkıldı

BETON STANDARDI DÜŞÜK OLDU

Şanlıurfa’da yaptığı 5 katlı binanın beton standardının yetersiz olduğunu ikinci testte fark eden müteahhit Ömer Çorbacı, durumu ihbar ederek binanın yıkılmasına neden oldu. Haliliye ilçesinde yer alan Korukent Mahallesi’nde depremde yıkılan bina için dönüşüm çalışmaları başlatıldı. Yüklenici firma müteahhidi Çorbacı, kullanılan betondan endişelenerek daha önce olumlu sonuçlanan karot testlerini farklı bir laboratuvar ile tekrar inceledi. Sonuçlar, beton dayanımının ciddi şekilde düşük olduğunu gösterdi. Çorbacı, durumu hemen belediyeye bildirdi.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİNDEN BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız denetçilerin yapmış olduğu incelemelerle, kusurlu olarak belirlenen ve 7 kat projesine sahip olan bina, tamamlanan 5 katı ile zabıta tarafından mühürlendi. Ardından, iş makineleri yardımıyla bina yıkıldı. Müteahhit Çorbacı, “Güvenlik gerekçesiyle yıkıyoruz” dedi. Ayrıca Çorbacı, betonun ikinci testte düşük çıkmasından dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. “Projemiz için C25 beton gerekiyordu, fakat satın aldığımız beton C30 olmasına rağmen ikinci laboratuvar testinde dayanım yalnızca 8 MPa çıktı. Bu durumda yasal süreci başlatıp binayı güvenlik gerekçesiyle yıktık. İnsanların yaşamını tehlikeye atan bir yerde inşaat yaparken en ufak hatayı bile göz ardı edemeyiz.” şeklinde konuştu.

YENİ PROJELER İÇİN KONTROLLER ARTTIRILMALI

Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Melik ise, yeni yapılarda daha sıkı ve bağımsız denetimlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Böylece, benzeri sorunların önüne geçilebileceğini belirtti.