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Beton Tesisinde Ölümcül Kaza! 19 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, saat 16.30 sıralarında Kirazpınar Mahallesi’nin Yeni Bağdat Caddesi üzerindeki beton karışımı tedarik tesislerinde yaşandı.

OLAYIN SEBEBİ VE SONUCU

İddiaya göre, tesiste karışım makinesi çalışırken yağlama yapan Hasan Kılıç, kopan hortumun dolanması sonucu 3 metre aşağıdaki mıcır, çimento ve kumların karıştırıldığı makinenin içerisine düştü. Çevredeki diğer çalışanlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK DURUMU VE SONRAKI GÖRÜŞMELER

İtfaiye ekipleri Kılıç’ı makineden çıkardı ancak sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hasan Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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