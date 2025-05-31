Betondan Mikrofon, Şaşkınlık Yarattı

BETONDAN MİKROFON TASARISI

Erzincan’da yaşayan bir kişi, internet üzerinden sipariş ettiği mikrofonun içinden beton çıktığını fark etti. Siparişini aldığında mikrofonun ağırlığını şüpheli bulan alıcı, kutuyu açtığında büyük bir hayal kırıklığı içine girdi.

KAMERADAN KAYIT ALTINA ALDI

E-ticaret platformundan mikrofon sipariş eden vatandaş, ürün eline ulaştığında dikkatini çeken ağırlığı inceledi. Kutuyu açıp detaylı bir bakış attığında, mikrofonun içine ağırlık eklemek için beton döküldüğünü anladı. Bu ilginç durumu cep telefonu kamerasıyla kaydeden alıcı, görüntülerde mikrofonun içerisindeki betonu gösterdi. Bu olay, tüketici mağduriyetine dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada paylaşıldı.