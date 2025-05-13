Betül Kara, Resim Yarışmasında Birinci Oldu

BETÜL KARA’IN BAŞARISI

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan Söğütlü Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Betül Kara, “Artvin dağlarında Dürdane teyze” adını verdiği tablosuyla “Small Montmartre of Bitola” isimli uluslararası çocuk resim yarışmasında birincilik ve altın palet ödülü kazandı. Resim tutkusunu küçük yaşlarda geliştiren Kara, çalışmalarını Akçaabat Bilim ve Sanat Merkezi’nde Görsel Sanatlar Öğretmeni Arzu Bulut’un desteğiyle sürdürüyor. Kara, katıldığı 6 uluslararası resim yarışmasından 4 dünya birinciliği, bir onur ödülü ve sergilemeye değer eser ödülü kazandı. Son olarak, fotoğraf sanatçısı Ahmet Bülent Tan’ın Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Maden köyünde çektiği yaşlı kadın fotoğrafını tuvale aktaran Kara, bu yarışmada yeni bir başarıya imza attı.

KÜÇÜK YAŞLARDAN ATÖLYE HAYALİNE

“2 yaşında resim çizmeye başlamışım,” diyen Betül Kara, en büyük hayalinin resim atölyesi açmak olduğunu belirtti. Ailesinin, resim yeteneğini keşfederek kendisini Bilim ve Sanat Merkezi’ne yönlendirdiğini ifade eden Kara, “Kalemi ilk tutuşumda doğru tutmuşum, bundan çok etkilenmişler.” dedi. Sulu boya tekniğiyle bir ayda tuvale aktardığı ve “Artvin dağlarında Dürdane teyze” ismini verdiği eserinin birincilik almasından büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. “Resim yapmanın kendimi iyi hissettirdiğini” dile getiren Kara, bazen kötü hissettiği zamanlar da olduğunu, bu durumda hiç çizmek istemediğini belirtti. Ancak, sık sık çizim yapma isteğinin onu gururlandırdığını ifade etti.

YEREL KÜLTÜRÜ YANSITMAK

Akçaabat Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Arzu Bulut, “Small Montmartre of Bitola” adlı resim yarışmasının dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olduğunu söyledi. Yarışmanın adının Fransa’nın başkenti Paris’teki Montmartre tepesinden ilham alarak seçildiğini belirten Bulut, “Bu tepede sanatçılar toplanır ve dünyaca ünlü sanat insanları buluşur,” şeklinde konuştu. Yarışmanın çocuklara çok değer verdiğini belirten Bulut, “Çocukların eserlerini galerilerinde sergiliyorlar ve ödül alan çalışmaları için çeşitli seremoniler düzenliyorlar,” diyerek vurguladı. Öğrencilerin yaşadıkları bölgeyi tanımaları için atölyelerde uygun çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini aktardı.

RESİM SANATINA YÖNLENDİRME

Bulut, Betül Kara’nın resim alanında akranlarından ileride olduğunu dile getirerek, “Betül, kendisini resimle ifade eden bir öğrencimiz,” ifadesini kullandı. Ayrıca, sanatın iyileştirici gücüne inandığını belirterek, anne babalara çocuklarını sanat faaliyetlerine yönlendirmelerini önerdi. Fotoğraf sanatçısı Ahmet Bülent Tan da alınan başarılı sonuçtan oldukça memnun olduğunu ve böyle bir fotoğrafın dünya çapında bir derece almasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Tan, “Öğrencimizin fotoğraftaki duyguyu görüp onu resmetmesi, beni çok mutlu etti,” dedi.