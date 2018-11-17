İstanbul’da düzenlenen operasyon kapsamına gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Betül Tanbay serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Anadolu Kültür’e yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişi arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsasında gözaltına alınan 13 kişiden Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal ile Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik’ten Bora Sarı de dün serbest bırakılmıştı.

TRT