BEU, Yapay Zeka Programları Açtı

YENİ AKADEMİK PROGRAMLARLA ZENGİNLEŞME

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, yapay zekaya yönelik öğretim faaliyetlerini iki lisans ve iki ön lisans olmak üzere toplamda dört yeni akademik program ile güçlendirmeye devam ediyor. Teknolojik gelişmelerin üretim yapılarına, bilişim sistemlerinin dönüşümüne ve gündelik yaşamda kullanılan uygulamalardan güvenlik taramalarına kadar her alanda etkili olan yapay zeka çalışmaları, akademik ilgi ve uzmanlıkları bu yönlere yönlendirmeye sürüyor.

ÜNİVERSİTENİN HİZMETİNE SUNULAN YENİ PROGRAMLAR

Bu kapsamda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, akademik ve bilimsel faaliyetlerini geliştirmek, öğrencilere yapay zeka alanındaki güncel bilgileri sunmak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla dört yeni akademik programı hayata geçirdi. Bu programlar arasında, Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulunda Bulut Bilişim Operatörlüğü Programcılığı, Devrek Meslek Yüksekokulunda Kurumsal Bilişim Uzmanlığı Programcılığı, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü ile Fen Fakültesinde Yazılım Geliştirme Bölümü yer alıyor. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayıyla açılan bu yeni programların, üniversitenin yapay zeka alanındaki akademik çalışmalarına önemli bir katkı sağlaması amaçlanıyor.

REKTÖRDEN YAPAY ZEKAYA VURGU

Yeni akademik programlar hakkında bilgi veren BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, “Tüm dünyada ve ülkemizde, teknolojik gelişimin büyük oranda yapay zeka temelli program ve uygulamalar aracılığıyla ilerlediğini, bu alanda çok hızlı dönüşümlerin yaşandığını görüyoruz. Yapay zeka, üretim tekniklerinden gündelik yaşam pratiklerine, güvenlikten tıbbi çalışmalara kadar geniş bir yelpazede hayatımızı dönüştürmeye devam ediyor.” dedi. Rektör Özölçer, “Günlük yaşamımız da dahil olmak üzere hayatın her alanında etkisini artıran yapay zeka çalışmaları için ülkemizin ihtiyaç duyduğu uzmanları yetiştirmek, kaliteli çalışmalar gerçekleştirmek ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gereken adımları atmak için büyük çaba harcıyoruz. Bu kapsamda Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) yaptığımız dört yeni yapay zeka temelli akademik program başvurusu kabul edildi. Bu programlara katılacak öğrencilerimizin, ülkemizin teknolojik gelişiminde önemli bir rol oynamasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.