Beun 28’inci Gençlik Haftası Başladı

ZONGULDAK’TA BAHAR ŞENLİĞİ KORTEJİYLE BAŞLADI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin (BEUN) 28’inci Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası kutlamaları, uluslararası öğrencilerin yöresel kıyafetler ve ülke bayraklarıyla katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. ‘Bahar şenliği’ olarak adlandırılan etkinlikler, 16 Mayıs’a kadar sürecek.

YÜRÜYÜŞ VE KORTEJ DETAYLARI

BEUN’un 28’inci Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüş, 15 Temmuz Şehitleri Kampüsü’nden Farabi Kampüsü’ne doğru gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in önderliğinde bando takımı eşliğinde gerçekleşen kortejde, akademisyenlerin yanı sıra yabancı uyruklu öğrenciler de kendi ülkelerinin bayraklarını taşıdı ve yöresel kıyafetlerini giydi. Türkmenistan, Kazakistan, Yemen, Irak, Suriye ve Mısır gibi ülkelerin bayrakları kortejde yer aldı. Kortej, merkez kampüse ulaştığında kesilen kurdele ile ‘bahar şenlikleri’ adını alan gençlik haftası kutlamaları resmen başladı.

REKTÖRDEN DAVET

Zonguldak halkının da konserlere davetli olduğunu vurgulayan Rektör İsmail Hakkı Özölçer, “Bahar şenliğinde, BEUN Fest 2025’te birlikteyiz. Öğrencilerimizin, baharda en aktif ve enerjik oldukları bir dönemde, sınavlar öncesi böyle bir festival hepsine olumlu yansır. 28’inci kez bu festivali yapıyoruz. Öğrencilerimizin eğlenmesi, hazırladıklarını sunabilmesi için çeşitli stantlarla hem şehrimize hem öğrencilerimize destek olmak istiyoruz. İnşallah her sene daha geliştirerek yaptığımız bu festival, umarım şehrimize de hayırlı olur. Sanatçılarımızı herkes gelip dinleyebilir, Zonguldak halkını da festivalimizde bizimle olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Bahar şenliği kapsamında çeşitli sanatçıların sahne alacağı konserler ve öğrenci kulüplerinin etkinlikleri 16 Mayıs’a kadar devam edecek.