BEUN’e Yeni Nesil Radyoterapi Cihazı Kuruldu

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesinde Radyasyon Onkoloji Kliniğine eklenen yeni nesil radyoterapi (lineer hızlandırıcı) cihazının açılışı yapıldı. İbni Sina Kampüsü’nde düzenlenen törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır ve hastane yönetimi katıldı.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Radyasyon Onkoloji Kliniğine kazandırılan yeni nesil radyoterapi cihazının açılışı için kurdele kesme töreninde Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, cihazın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve tüm Zonguldak halkına hayırlı olmasını diledi. Açılış kurdelesinin kesiminde yer alan Vali Hacıbektaşoğlu, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte yeni cihaz hakkında yetkililerden bilgi aldı. Törenden sonra Vali Hacıbektaşoğlu, BEUN Hastanesinde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

DİĞER AÇIKLAMALAR

Yeni nesil radyoterapi cihazının açılışında açıklama yapan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bu cihazın Batı Karadeniz Bölgesinin sağlık üssü olan BEUN Hastanesine kazandırılmasından duydukları mutluluğu ifade etti. “Açılışını gerçekleştirdiğimiz cihaz, hastalarımıza daha kaliteli ve etkili bir tedavi sunmamıza olanak sağlayarak iyileşme süreçlerine de katkı sağlayacaktır” diye belirtti. Özölçer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak akademik çalışmalara ve sağlık hizmetlerine nitelikli faaliyetlerle şehir ve ülkeye katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, sağlık alanındaki yatırımların hastaların tedavi süreçlerini iyileştirdiğini ve Üniversitenin sağlık alanındaki gücünü pekiştirdiğini de ekledi.

İŞLEM KAPASİTESİ ARTACAK

BEUN Hastanesine kazandırılan yeni radyoterapi cihazıyla hastane, günde 130 hastaya kadar hizmet verebilecek. Bunun yanı sıra, yeni radyoterapi cihazıyla daha önce yapılamayan nokta atış tedavileri ve görüntü kılavuzluğunda radyoterapi hizmetleri başlatılacak. Bu özellikler sayesinde hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.