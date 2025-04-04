BEUN Öğrencilerinden Depremzedelere Destek Etkinliği

BEUN AŞÇILIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNDEN GÖNÜL MUTFAĞI’NA DESTEK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, depremzedelere yardım etmek amacıyla İskenderun’da kurulan Gönül Mutfağı’nda gönüllü olarak hizmet verdiler. 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede devam eden acil ihtiyaçları karşılamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla BEUN destek faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor. İskenderun, depremin etkilerini en fazla hisseden bölgelerden biri olurken, burada kurulan “Gönül Mutfağı”nda öğrenciler görev aldı.

GÜNLÜK 19 BİN PORSİYON YEMEK HAZIRLADILAR

Ramazan ayı dolayısıyla, BEUN Aşçılık Programı’ndan 10 gönüllü öğrenci, iftar ve sahur için günlük 19 bin porsiyon yemek hazırlayarak depremzedelere yardım sağladı. Bu öğrenciler arasında Kerem Çuhadar, Sema Can Erdal, Caner Güneş, Ensar Mert, Mustafa Cinkılıç, Seray Uçar, Eren Kuyucu, Merdiye Önal, Sena Mutlu ve Tilbe Şengül bulunuyor. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler mobil fırında günlük 5 bin adet ekmek üretimine katkı sağladı.

REKTÖRDEN TEŞEKKÜR

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bu anlamlı sosyal sorumluluk projesine katkı sunan öğrencilere teşekkür etti. Özölçer, “BEUN olarak akademik ve bilimsel faaliyetlerimizin yanında toplumsal çıktılara, sosyal sorumluluk projelerine ve akademik üretim faaliyetlerinin toplum nazarında karşılık bulması amacıyla ortaya konan çalışmalara katkı sağlamaya devam ediyoruz. Depremler sonucunda yaşadığımız kayıpların hüznünü yaşıyoruz. Gönül Mutfağı’na gönüllü olarak katılan öğrencilerimiz, bu zorluklar sırasında toplumsal dayanışma, yardımseverlik ve sevgi ruhunu yeşerten hizmet sağladılar. Öğrencilerimizi, akademisyenlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum. BEUN olarak, toplumsal sorumluluk projelerine ve sosyal sorumluluk çalışmalarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.