BEUN ve ACRID İş Birliği Etkinliği

ZONGULDAK’TA ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, ACRID Ağı ile birlikte Horizon Europe ve Erasmus Merkezi Projelerine katılımı artırmayı hedefleyen bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu stratejik iş birliği çerçevesinde BEUN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ahmet Zengin Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, senato üyeleri, akademik personel ile öğrenciler katıldı.

PROF. DR. KUTOĞLU’NUN AÇILIŞ KONUŞMASI

Etkinliğin açılışında konuşma yapan BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, “AB fonlarına erişimi artırmanın ve Avrupa merkezli araştırma ve eğitim çerçevesinde yenilikçi projelerin geliştirilmesini desteklemenin oldukça önemli” olduğunu belirtti. Ayrıca AB tarafından finanse edilen projelerde iş birliğinin önemine dikkat çekerek etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

İLK ETKİLEŞİMLİ OTURUMDA YENİ STRATEJİLER

Prof. Dr. Kutoğlu’nun konuşmasının ardından, AB fonlama stratejisi üzerine gerçekleştirilen ilk etkileşimli oturumda Renato Toffanin, “Sistemik İnovasyon, Öngörü ve Politika Öğrenimi: Deneysel Bir Bilim İnsanı ve Kalkınma Profesyonelinin Sürdürülebilir Bir Geleceğe Bakışı” başlıklı sunumunu yaptı. Toffanin, AB bağlamında sürdürülebilir kalkınma ile politika öğrenimi için stratejik yaklaşımlar hakkında kapsamlı bilgiler sundu ve gerçekleştirilebilecek projeler için yol gösterici strateji önerilerinde bulundu.

İKİNCİ OTURUMDA PROJE BAŞVURULARINA YÖNELİK REHBERLİK

Erasmus+ ve Horizon Projeleri’ne yönelik gerçekleştirilen ikinci etkileşimli oturumda Ilija Vuckov, potansiyel ortakların belirlenmesi ve başarılı proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgiler paylaştı. Vuckov, proje başvurularında dikkat edilmesi gereken noktalar ile potansiyel ortaklıkların belirlenmesinin önemine değindi ve ilgili başlıklarla gerçekleştirilebilecek projelerin öneminden kapsamlı bir şekilde bahsetti.

KATILIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR

ACRID Ağı ile Horizon Europe ve Erasmus Merkezi Projeleri konusundaki bu iş birliği, AB tarafından finanse edilen girişimler aracılığıyla araştırma ve geliştirme fırsatlarını genişletme açısından kayda değer bir adım teşkil ediyor. Bu kapsamda, yakın gelecekte gerçekleşecek etkinlikler ve girişimler hakkında daha fazla güncelleme paylaşılacak.