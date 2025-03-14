BEUN Yeşil Kütüphane Ödül Adayı Oldu

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NDEN BÜYÜK BAŞARI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) tarafından düzenlenen “10. IFLA Yeşil Kütüphane Ödülü 2025 Uzun Listesi”ne girmesi, önemli bir başarı olarak dikkat çekiyor. Kütüphane, “En İyi Yeşil Kütüphane Projesi” kategorisinde, dünya genelinde öne çıkan 12 projeden biri olarak seçildi. 2025 yılı için 22 ülkeden toplam 41 başvuru yapıldı ve bu projeler arasından 19 proje aday gösterildi. Türkiye’den bu listeye kabul edilen tek üniversite kütüphanesi ise BEUN Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi oldu. Kurumun idari personeli Ayşegül Tok’un hazırladığı “Yeşil Bir Gelecek İçin Toplum Gücü” (Community Power for a Green Future) başlıklı proje bu başarıyı elde etti.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, projeye katkı sunan Kütüphaneci Ayşegül Tok ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir’i makamında kabul ederek tebrik etti. Görüşme sırasında Rektör Özölçer, BEUN’un çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları ile kütüphane hizmetlerinin uluslararası düzeydeki kabul görmesinden memnuniyetini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Üniversitemizin çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları akademik ve toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıyor. Kütüphane personelimiz Ayşegül Tok’un hazırladığı ve ’10. IFLA Yeşil Kütüphane Ödülü 2025 Uzun Listesi’ne giren ‘Yeşil Bir Gelecek İçin Toplum Gücü’ projesi, kütüphanemizin uluslararası alandaki başarılarını gözler önüne seriyor.”

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir, “Bu başarımız, kütüphane ekibimizin özverili çalışmaları sayesinde kazanılmıştır” dedi. Demir, ayrıca, “Kütüphanemiz, sürdürülebilirlik odaklı hizmet anlayışını benimseyerek pek çok yeniliğe imza attı. Geri dönüşüm uygulamalarımız, enerji verimliliği projelerimiz, yeşil alan koruma ve kullanıcı farkındalık çalışmaları ile ekolojik dengenin korunmasına katkı sunuyoruz. Ayrıca, Lisansüstü Eğitim Ofisi ile yürüttüğümüz akademik destek projeleri, araştırmacılarımıza kaliteli bilgiye erişim sağlama noktasında önemli bir rol üstlenmektedir. Üniversitemizin çevreye duyarlılık konusundaki kararlılığını ortaya koyan bu çalışmalarımızla geleceğe katkı sunmaya devam edeceğiz. Doğru bilgi, güçtür” şeklinde konuştu.

Demir ve Tok, Rektör Özölçer’e verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek BEUN’un sürdürülebilir çevre ve yeşil kütüphane çalışmaları konusundaki öncülüğünü sürdüreceklerini belirttiler. BEUN, GreenMetric Türkiye Ulusal Koordinatörlüğü’nü üstlenerek, sürdürülebilir çevre, sıfır atık, geri dönüşüm ve yeşil çatı gibi projelerle topluma çevre bilinci kazandırmaya devam ediyor. Ağustos 2025’te kazananların açıklanacağı bu prestijli ödül sürecinde, BEUN’un uluslararası platformda adını duyurması, üniversitenin sürdürülebilir gelecek vizyonunun güçlü bir göstergesi oldu.