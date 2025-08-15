Beyağaç’ta Su Ölçümü Sondajı, Ölüm

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde su ölçümü yapmak amacıyla gerçekleştirilen sondaj çalışmasında talihsiz bir kaza meydana geldi. Olay, saat 15.00 civarında Yeniçeşme Mahallesi’nde gerçekleşti. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, yeni bir su kaynağı sağlamak için jeneratör kullanarak sondaj yapıyordu.

KAZA ANI VE MÜDAHALE

Çalışmalar sürerken, su ölçümü yapmak için sondaj çukuruna inen 28 yaşındaki DESKİ personeli Furkan Derer, elektrik akımına kapıldı. Jeneratörün kapatılmasının ardından Derer, bulunduğu yerden çıkarıldı. Durumun acil servise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen Furkan Derer’i kurtaramadı.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Hayatını kaybeden Furkan Derer’in cenazesi, adli tıp kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı. Bu gelişme, toplumda iş güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.