Beyaz Duman Yükseldi, Yeni Papa Seçildi

VATİKAN’DA YENİ PAPA SEÇİLDİ

Sistine Şapeli’nin bacasından yeni papanın belirlendiğini duyuran “beyaz duman” yükseldi. Katoliklerin önceki ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki vefatının ardından makam “boş” ilan edildi (Sede Vacante). Vatikan’da ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamları olan kardinaler, papa seçiminin ikinci günü öğleden sonraki oturumda yeni papayı belirledi. Böylece Katolik Kilisesi’nin 267’nci papası, Sistine Şapeli’nin bacasında yükselen beyaz dumanla kamuoyuna duyurulmuş oldu.

YENİ PAPA ROBERT PREVOST OLDU

Beyaz dumanın yükselmesinin ardından yeni papanın ismi de açıklandı. 69 yaşındaki Robert Prevost, Katoliklerin yeni papası olarak belirlendi. Kendisi tarihteki ilk ABD’li Papa olarak dikkat çekiyor ve Papa 14. Leo adını seçti. Yeni papası, Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından dünyaya tanıtan kişi ise “Protodiacono” sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti oldu. Mamberti, büyük locadan Latince “Habemus Papam (Bir papamız var)” diyerek yeni papayı takdim etti. Robert Prevost, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildi.

VATİKAN’DA SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda dumanın çıkmasını bekleyen birçok kişi, dumanın renginin beyaz olduğunu görünce büyük bir sevinç yaşadı. Bu an, bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamamasına yol açtı. Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955’te Chicago’da doğmuş olan Amerikalı bir Katolik din adamıdır. Şu anda 2023’ten beri Biskoposlar Dikasterisi Prefekti ve Latin Amerika Pontifical Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyor. Geçmişte 2015-2023 yılları arasında Peru’nun Chiclayo Piskoposu olarak ve 2001-2013 yılları arasında Aziz Augustinus Tarikatı’nın Başrahibi olarak görev almıştır. 2023 yılında Papa Francis tarafından kardinal ilan edilen Prevost, 2025 itibarıyla Albano Kardinal-Piskoposu unvanını da taşımaktadır. Bu vefatın ardından meydana gelen bu gelişme, Vatikan tarihindeki önemli dönüm noktalarından birini oluşturuyor.