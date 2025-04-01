Beyaz Eşya ve Mobilya İndirimi Açıklandı

2025 AİLE YILI KAPSAMINDA YENİ UYGULAMALAR

Aile Yılı çerçevesinde doğum yardımı, evlilik kredisi gibi çeşitli desteklerin yanı sıra seyahat ve kültürel aktivitelere yönelik bazı yenilikler hayata geçiriliyor. 2025 yılı için yürürlüğe giren bu uygulamalar gençlere yönelik önemli fırsatlar sunuyor.

EVLENECEK GENÇLERE FİNANSMAN DESTEĞİ

Yeni evlenecek gençler için finansman desteği uygulaması başlatıldı. Bu projeyle aile kurma yolunda ilk adımı atacak olan genç çiftlere, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ve 150 bin lira tutarında faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Evlilik kredisinde bugüne kadar 50 binin üzerinde başvuru yapıldığı bildiriliyor.

ANNELERE DOĞUM YARDIMI UYGULAMALARI

2025 yılı itibarıyla ve sonrasında doğan çocuklar için aylık 5 bin lira doğum yardımı desteği verilecek. Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşına kadar (60. ay dahil) aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 yaşına kadar (60. ay dahil) aylık 5 bin lira ödeme sağlanacak. Doğum yardımı başvurularının bayramdan sonra başlaması planlanıyor.

BAYAN EŞYA VE MOBİLYADA İNDİRİMLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurmak isteyen gençlere yönelik beyaz eşya ve mobilya alanında özel firmalarla yapılan indirim anlaşmaları hakkında bilgi vereceğini açıkladı. Sektörde önde gelen firmalarla hazırlanan protokollerin nisan ayı içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.