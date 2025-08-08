Beyaz Futbol’da Değişiklikler Dikkat Çekiyor

BEYAZ FUTBOL’DA KADRO DEĞİŞİKLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Beyaz Futbol programının sezon açılışı öncesi, kadroda meydana gelen değişiklikler gözleri üzerine çekiyor. Programın sadık izleyicileri, Ahmet Çakar’ın yayında neden yer almadığını öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

AHMET ÇAKAR’IN YERİNE YENİ DÖKÜM

Beyaz TV ekranlarında futbol tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Beyaz Futbol, her Cumartesi 23:30’da izleyicilerle buluşuyor. Ahmet Çakar’ın programda neden olmadığına dair henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yeni sezonda Beyaz Futbol, Ertem Şener’in sunumu ve Sinan Engin’in yorumlarıyla izleyenlerin karşısına çıkacak.