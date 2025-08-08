Haberler

Beyaz Futbol, Heyecan Ve Değişiklikler

Beyaz Futbol’un yeni sezonu futbolseverlerde büyük bir heyecan oluşturuyor. Ancak programda yer alan yorumcu ekibindeki değişiklikler, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Özellikle Abdülkerim Durmaz’ın ekrandan uzak kalması, sosyal medya ve futbol camiasında “Neden yok?” sorularının sıklıkla gündeme gelmesine neden oldu. Yeni sezonda Beyaz Futbol, Ertem Şener’in sunumuyla ve Sinan Engin’in yorumlarıyla izleyenlerin karşısına çıkacak.

YENİ SEZONUN YAYIN ZAMANI

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Beyaz Futbol, Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Abdülkerim Durmaz’ın bu sezon Beyaz Futbol’da yer almamasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Spor tutkunlarının merakla beklediği Beyaz Futbol, her Cumartesi saat 23:30’da Beyaz TV’de yayınlanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Haberler

Kayseri’nde Drift Yapan Araç Cezalandırıldı

Kayseri'de drift yapan bir araç sürücüsüne 64 bin 896 TL ceza kesilirken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Bir diğer riskli sürücüye de ceza verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.