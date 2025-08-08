Beyaz Futbol, Heyecan Ve Değişiklikler

Beyaz Futbol’un yeni sezonu futbolseverlerde büyük bir heyecan oluşturuyor. Ancak programda yer alan yorumcu ekibindeki değişiklikler, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Özellikle Abdülkerim Durmaz’ın ekrandan uzak kalması, sosyal medya ve futbol camiasında “Neden yok?” sorularının sıklıkla gündeme gelmesine neden oldu. Yeni sezonda Beyaz Futbol, Ertem Şener’in sunumuyla ve Sinan Engin’in yorumlarıyla izleyenlerin karşısına çıkacak.

YENİ SEZONUN YAYIN ZAMANI

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Beyaz Futbol, Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Abdülkerim Durmaz’ın bu sezon Beyaz Futbol’da yer almamasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Spor tutkunlarının merakla beklediği Beyaz Futbol, her Cumartesi saat 23:30’da Beyaz TV’de yayınlanıyor.