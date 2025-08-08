Beyaz Futbol’un Yeni Sezonu Başlıyor

BEYAZ FUTBOL PROGRAMININ YENİ SEZON BAŞLANGICI MERAK EDİLİYOR

Beyaz Futbol programının yeni sezon yayın tarihi futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İzleyiciler, bu sevilen programın ne zaman başlayacağını öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

BEYAZ FUTBOL CUMARTESİ GÜNLERİ EKRANLARDA OLACAK

Futbol yorum programı Beyaz Futbol, seyircilerine Beyaz TV’den ulaşacak. Her Cumartesi akşamı saat 23:30’da yayınlanan program, futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu sezon Beyaz Futbol, Ertem Şener ve Sinan Engin’in sunum ve yorumlarıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.