Beyaz Futbol’un Yeni Sezonu Başlıyor

BEYAZ FUTBOL PROGRAMININ YENİ SEZON BAŞLANGICI MERAK EDİLİYOR

Beyaz Futbol programının yeni sezon yayın tarihi futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İzleyiciler, bu sevilen programın ne zaman başlayacağını öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

BEYAZ FUTBOL CUMARTESİ GÜNLERİ EKRANLARDA OLACAK

Futbol yorum programı Beyaz Futbol, seyircilerine Beyaz TV’den ulaşacak. Her Cumartesi akşamı saat 23:30’da yayınlanan program, futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu sezon Beyaz Futbol, Ertem Şener ve Sinan Engin’in sunum ve yorumlarıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Kayseri’nde Drift Yapan Araç Cezalandırıldı

Kayseri'de drift yapan bir araç sürücüsüne 64 bin 896 TL ceza kesilirken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Bir diğer riskli sürücüye de ceza verildi.

