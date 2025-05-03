Beyaz Kelebekler Grubu, Trafik Kazasını Anlattı

KAZANIN ANILDIĞI KAMPANYA FİLMİ

Beyaz Kelebekler müzik grubunun üyeleri, 1970 yılında meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasını “Son Yolculuk” isimli kampanya filminde anlattı. Bilinen şarkıları “Sen Gidince” ve “Ateş Böceği” ile unutulmazlar arasına giren grup, Trafikte Haklarım Derneğince düzenlenen Karayolu Trafik Haftası kapsamında, sürücülerin kural ihlallerinin ölümcül etkilerine dikkat çekmek amacıyla kamera karşısına geçti. Grubun üyeleri, 19 Ocak 1970’te Adapazarı’na konser için gittikleri esnada geçirdikleri kazada yaşamını yitiren Behzat Kutlubağ ile Rıfat ve Altan Eke kardeşler hakkında bilgiler paylaştı. Ülkü Üst Sarpkan ve Bülent Ortaç’ın yaralandığı kazaya dikkat çeken kampanya filminde, grup üyeleri sürücü hatalarına karşı uyarıda bulundu.

KAZA ANINI UNUTMUYORLAR

Grubun kurucularından Bülent Ortaç, kaza sırasında neşeli bir yolculuk yaptıklarını ancak yorgunluktan uyuyakalmasıyla birlikte korkunç bir durumla karşılaştığını anlattı. Ortaç, “Üç kardeşimin, öndeki Rıfat ve Altan kardeşler ile yanımdaki Behzat Kutlubağ’ın yaşamadığını hissettim. Yaşayan iki kişi kalmıştık. ‘Biz buradan nasıl kurtuluruz’ diye düşünmeye başladım” ifadelerini kullandı. Gözünü açtığında alevler içinde bir ortam gördüğünü ekledi.

YOLCULUKLARIN AZALMASINI İSTİYORLAR

Grubun solisti Ülkü Üst Sarpkan, kazadan önce aracın hızlandığını fark ederek arkadaşlarını uyardığını dile getirdi. Sarpkan, kaza sonrasında Ortaç’ın kendisini kurtarmasaydı hayatta kalamayacağını belirterek, “Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun” dedi. Arkadaşlarını çok özlediğini paylaşan Sarpkan, “Hepsi hayatlarının baharında gittiler. En çok üzüldüğüm, iki kardeşin o gece yan yana oturmasıydı” ifadesini kullandı. Sarpkan, Beyaz Kelebekler grubunun çok sevildiğini ve arkadaşları hayatta kalsaydı önemli başarılara imza atacaklarına inandığını ekledi.

TRAFOZ ALANINDA YAŞANANLAR

Ender Akacan ise konser için yola çıkan ve diğerlerinden önce salona ulaşan araçta bulunduğunu, kaza haberini konser sırasında aldığını aktardı. Plaklarının aynı gün çıktıktan sonra arkadaşlarının görmeden vefat ettiklerini belirten Akacan, “Biz hayattayız ama onların üzüntüsünü hala yaşıyoruz” dedi. Yasemin Usta, Trafikte Haklarım Derneği Başkanı olarak kazanın Türkiye’nin hafızasında derin bir iz bıraktığını ifade etti. Usta, kazalarda yapılan sürücü hatalarının acı sonuçlarını anlatan “Son Yolculuk” projesini geliştirdiklerini, İçişleri Bakanlığı’nın da projeye destek verdiğini duyurdu.

TRAFİK KAZALARIYLA İLGİLİ ÇARPICI VERİLER

Usta, 2015 yılından itibaren trafik kazalarında 60 binden fazla can kaybı yaşandığını, 3 milyondan fazla kişinin yaralandığını dile getirdi. Yaralıların içinde engelli kalanların sayısının belirsiz olduğunu belirten Usta, kazaların yüzde 89’unun sürücü hatalarına dayandığını vurguladı. Aşırı hız, şerit ihlali ve kırmızı ışık ihlali gibi sık yapılan kusurların, ölümcül sonuçlar doğurabileceğini söyledi.