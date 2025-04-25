Beyaz Saray, 1915 Olaylarını Anıyor

BAYRAK İYİLEŞTİRMENİN ANISINA

Beyaz Saray, 24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümünde bir yazılı açıklama yapıyor. Açıklamada, 1915 olayları için Ermenice “Büyük Felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” ifadesi kullanılıyor. “Bugün Meds Yeghern’i anıyor ve 20. yüzyılın en kötü felaketlerinden birinde acı çeken o harika ruhların anılarını onurlandırıyoruz” deniyor.

ERMENİ HALKININ GÜCÜNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Açıklamanın devamında, “Bugün, Ermeni halkının trajediler karşısındaki gücüne ve direncine tanıklık ediyoruz. Aralarında madalyalı askerler, ünlü şovmenler, tanınmış mimarlar ve başarılı iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda Ermeni, zengin kültürlerini kıyılarımıza taşıdığı ve ülkemize çok şey kattığı için şanslıyız” ifadeleri yer alıyor. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin dini özgürlüklerin ve savunmasız azınlıkların korunmasına yönelik kararlılığını sürdürdüğünü belirtiyor. Ayrıca, “Ermenistan ile stratejik ortaklığımızı sürdürmeyi ve bölgesel istikrarı korumayı dört gözle bekliyoruz” deniyor.

ÖNCEKİ YÖNETİMİN ANLAYIŞINA DEĞİNİLİYOR

Donald Trump’ın önceki dönemiyle karşılaştırıldığında, Joe Biden döneminde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda 1915 olayları için “soykırım” tanımı kullanılıyordu. Biden, 2021’de göreve geldikten sonra yaptığı ilk 24 Nisan açıklamasında “soykırım” ifadesini kullanan ilk Amerikan Başkanı oluyordu.