Beyaz Saray, ABD’nin Asker Göndermeyeceğini Açıkladı

BEYAZ SARAY’DAN UKRAYNA’YA ASKER GÖNDERMEME AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini duyurdu. Günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine dair bilgiler veren Leavitt, Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik ekibine Avrupa ile iş birliği yapma talimatı verdiğini ifade etti. Leavitt, “Başkan, ABD askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmeyeceğini kesin olarak ifade etti. Ancak koordinasyon ve Avrupalı müttefiklerimize başka güvenlik garantileri sağlama konusunda elbette yardımcı olabiliriz” şeklinde konuştu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Rusya ve Ukrayna liderleri arasında önümüzdeki günlerde doğrudan bir görüşme için çalışmaların sürdüğünü belirten Leavitt, “Başkan, her zaman bu savaşta bu iki ülke tarafından görüşülüp karara bağlanması gereken anlaşmazlık alanları olduğunu söyledi. Bu nedenle bu iki ülkenin doğrudan diplomasi yürütmesini istiyor” dedi.

TRUMP’IN İSTEKLİK AÇIKLAMASI

Leavitt, Trump’ın her iki tarafın da ne istediğini ve nelerden vazgeçmek zorunda kalacağını anladığını vurguladı. Ayrıca, Putin ile Zelenskiy’nin birlikte masaya oturmaya istekli olduklarını, bu nedenle her iki tarafta da ilerleme görüldüğünü kaydetti.