Beyaz Saray Anlaşma Gerçekleştirdi

TARİHİ ANLAŞMA BEYAZ SARAY’DA GERÇEKLEŞTİ

Beyaz Saray, tarihi bir anlaşmanın ev sahipliğini üstlendi. ABD Başkanı Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti. Zirve esnasında, Aliyev ve Paşinyan, iki ülke arasındaki savaşı sonlandıracak barış anlaşmasına imza attı. Barış töreninde, Zengezur Koridoru ile ilgili gelişmeler ön plana çıktı. Bu koridor, Azerbaycan’ın batısında yer alan bölgeleri Nahçıvan’a bağlar ve Ermenistan ile sık sık tartışmalara neden olur. Zengezur Koridoru’nun geliştirilmesi ve işletilmesi için ABD’ye 99 yıllık önemli bir hak tanındı.

ULUSLARARASI BARIŞ VE REFAH TRUMP YOLU PROJESİ

Proje, “Uluslararası Barış ve Refah Trump Yolu” olarak adlandırıldı. İçeriği ise otoyol, demiryolu, enerji hatları ve fiber optik altyapıyı kapsıyor. Zengezur Koridoru, Azerbaycan’ın batı kesimlerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlayacak bir ulaşım hattı niteliğinde. Bu proje, 2020 yılında imzalanan ateşkes anlaşmasının 9. maddesi çerçevesinde gündeme geldi ve Ermenistan’ın güneyindeki Syunik bölgesinden geçiyor. Koridor, Azerbaycan anakarası ile Nahçıvan arasında doğrudan kara ve demir yolu bağlantısı oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca, bu bağlantı, Türkiye ve Azerbaycan’ı ve tüm Türk dünyasını birbirine bağlayan önemli bir güzergah oluşturuyor.

KORİDORUN EKONOMİK ETKİLERİ

Zengezur Koridoru’nun tamamlanması durumunda, hem bölgedeki ülkeler hem de uluslararası ticaret açısından önemli sonuçlar doğurması bekleniyor. Bu durum, Türkiye ile Azerbaycan ve Orta Asya’daki diğer Türk devletleri arasında ticari ilişkilerin güçlenmesini sağlayacak. Ayrıca, Asya ile Avrupa arasındaki ticaret rotalarını kısaltarak maliyetlerin düşmesine yardımcı olabilir ve “Orta Koridor” olarak bilinen tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlanmasına olanak tanıyabilir. Jeopolitik gerilimler sebebiyle zarar gören kuzey ticaret yollarına alternatif sunarak, Koridorun geçtiği bölgelerdeki ekonomik faaliyetleri ve yatırımları artırıp yerel kalkınmaya katkı sağlayabileceği düşünülüyor.