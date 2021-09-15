Beyaz Saray, Biden’ın yayınını kesti

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın yaşadıklarının ardından canlı yayını kesti.

Uçağa çıkarken düşmesi, bakanının adını unutması, yardımcısı Harris’i “ABD Başkanı” ilan etmesi, Putin’e “Klutin” demesi, anketlerdeki kötü durum ve son olarak Beyaz Saray’ın canlı yayını kesmesi, Biden için “balayı bitti” anlamına geliyor.

Amerika’da çetin geçen son seçimin ardından ABD Başkanı olan Joe Biden, 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başına geldi.

Ancak Biden’ın yaşı sebebiyle bazı yorumcular, ilerleyen dönemde yardımcısı Kamala Harris’in görevi devralacağını iddia etmişti.

Bu iddiayı ortaya atanların çıkış noktası ise, Beyaz Saray’ın tutumu ve Biden’ın demans hastalığı.

Zira Beyaz Saray, geçmiş uygulamaların dışına çıkarak, daha ilk günden Biden ve Harris’i “eş” tuttu.

İLK SİNYAL MART SONUNDA

İlk olarak 31 Mart’ta Beyaz Saray’ın internet sitesinin “yönetim” kısmında bir değişikliğe gidildi. Obama ve Trump döneminden farklı olarak, sayfada “Biden Yönetimi” ifadesi yerine “Biden-Harris Yönetimi” ifadesi kullanıldı. Beyaz Saray’ın ana Twitter sayfasında da aynı durum göze çarpıyor. Sayfanın bilgi kısmında “Welcome to the Biden-Harris White House” ifadesi yer alıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak’ta göreve gelmesinin ardından ilk kabine toplantısını 1 Nisan Perşembe günü yaptı.

Toplantı, Kovid-19 salgını nedeni ile Beyaz Saray’daki Kabine Odası yerine sosyal mesafeye uygun şekilde Doğu Odası’nda yapıldı.

Ancak ilk kabinede konuşulanlardan çok, toplantı sonrasında Başkan Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve bakanların birlikte verdiği poz daha çok tartışıldı.