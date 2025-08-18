Beyaz Saray’da Görüşme Sona Erdi. Güvenlik Garantileri İstiyoruz. Uzun Vadeli Barış Amaçlıyoruz. Ateşkes Gereksiz, Barış İstemeliyiz. Üçlü Görüşmelere Hazırız. Avrupalı Liderlerle Toplantı Yapılacak

BİRLİKTE HAREKET VURGUSU

Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Ortak basın toplantısında Trump, “İki tarafın da faydasına bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz. İran’ın bütün nükleer kapasitesini sonlandırdığımız gibi bu savaşı da sonlandıracağız” diyerek iki ülke arasında işbirliği mesajı verdi. Zelenskiy ise, “Rusya’ya karşı yürüttüğümüz savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın bir parçası olarak güvenlik garantileri istiyoruz” dedi.

KRİTİK MESAJLAR VERİLDİ

Trump ve Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik önemli mesajlar paylaştı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de savaşın bitmesini istediğini belirterek, “Uzun vadeli barış istiyoruz. Bu görüşmeden sonra Putin’le telefonda görüşeceğiz. Üç taraflı bir görüşme yaparsak bu savaşı bitirme şansımız yüksek,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Ukraynalıları da, Rusları da çok seviyorum. Herkesi seviyorum, bu yüzden bu savaşı bitirmeliyiz” dedi.

Ateşkes İhtiyacını Reddetti

Trump, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkesle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, “Ben, 6 ay içinde 6 savaş bitirdim ve hiçbirinde ateşkes yapmadım. Bence bir ateşkese ihtiyaç yok. Biz kalıcı bir barış istiyoruz. Ateşkes, taraflardan birini stratejik dezavantaja sokabilir” cevabını verdi. Eski ABD Başkanı Joe Biden’a yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, “Ben başkan olsaydım bu savaş çıkmazdı. Biden gerçekten korkunç bir başkandı” dedi.

Üçlü Görüşmelere Açık

Zelenskiy ise, savaşın sona ermesi hususunda kararlılık göstererek, “Biz güçlü insanlarız ve bu savaşı bitirmeye niyetliyiz. (Rusya ile) üçlü görüşmelere razıyız,” ifadeleriyle bu konudaki istekliliğini dile getirdi. Ayrıca, barış sağlandıktan sonra yapılacak Ukrayna’daki seçimler için de bir ateşkese ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Zelenskiy, ülkesine sağlanacak güvenlik garantilerinin önemini vurgulayarak, “Herhangi bir anlaşmanın parçası olarak güvenlik garantilerine ihtiyacımız var. Ortaklarımızla bunu konuşacağız,” dedi. Trump da, “Bugün bunu görüşeceğiz. Avrupalı liderler Ukrayna’ya koruma sağlamak istiyor ve ABD de buna katılacak. Güvenlik konusunda çok fazla yardım olacak,” açıklamasını yaptı.

ESPRİLİ ANLAR YAŞANDI

Görüşmede, Zelenskiy’nin daha önceki Beyaz Saray ziyaretine yönelik esprili bir diyalog yaşandı. Bir gazetecinin Zelenskiy’nin takım elbisesine övgüde bulunması üzerine Trump, “Ben de aynı şeyi söyledim. Geçen sefer sana en son saldıran oydu,” dedi. Zelenskiy ise, “Ben kıyafetimi değiştirdim ama sen aynı takım elbiseyi giyiyordun,” cevabını vererek eğlenceli anlar yaşattı.

SINIR GÜVENLİĞİ KONUSUNDA VURGU

Trump, kendi döneminde ABD’nin sınır güvenliğini artırdıklarını belirterek, “90 gün içinde 1 kişi bile ülkemize yasadışı yollarla girmedi,” diye konuştu.

AVRUPA LİDERLERİYLE GÖRÜŞMELERİ ANIMSATTI

Görüşmenin ardından Trump ve Zelenskiy, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ve diğer önemli liderlerle bir araya geleceklerini belirtti. Trump, Avrupa’nın güçlü desteğini işaret ederek, “Çok güçlü, çok büyük yedi ülke ve harika insanlardan oluşan bir grup liderle görüşeceğiz. Hepsi barış istiyor ve bu sürece katılacaklar,” dedi.

KALICI BARIŞ İHTİYACI

Son olarak, Trump, “Uzun vadeli barış istiyoruz. Kısa süreli ateşkesler değil, kalıcı bir anlaşma hedefliyoruz,” diyerek kalıcı bir çözüm arayışını vurguladı. Zelenskiy ise, “Amerikan ve Avrupalı ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var. Başkan Trump’ın önerdiği üçlü sistem fikrini destekliyoruz. Üçlü görüşmeye hazırız,” ifadelerini kullandı.