Beyaz Saray’da Teknoloji Zirvesi: Elon Musk Yok

ABD BAŞKANI TRUMP, TEKNOLOJİ LİDERLERİYLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ön plana çıkan pek çok teknoloji şirketinin üst düzey yöneticilerini Beyaz Saray’daki akşam yemeğinde ağırladı. Trump’ın bir hafta önce yenilediği Beyaz Saray Gül Bahçesi’nde yapılan yemeğe, First Lady Melania Trump da katıldı. Davetliler arasında Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, Apple CEO’su Tim Cook, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve OpenAI CEO’su Sam Altman yer aldı.

YEMEĞE ELON MUSK KATILMADI

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, Trump’a yakınlığıyla bilinse de yemekte bulunmadı. Trump, yaptığı konuşmada özellikle yapay zeka alanındaki yatırımları övgüyle anlattı ve ABD’nin bu alanda Çin’in önünde olduğunu vurguladı.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNDEN DESTEK AÇIKLAMALARI

Yemekte söz alan teknoloji şirketi yöneticileri, Trump’a destekleri için teşekkür ederken yapay zeka alanındaki yeni yatırımları hakkında bilgiler verdi. Daha önce basına kapalı olarak yapılacağı ifade edilen program, yemeğe kısa bir süre kala basın mensuplarına açıldı ve kameralar, Trump ile teknoloji liderlerini birlikte görüntüledi.

YAPAY ZEKÂDA AMERİKA’NIN ÜSTÜNLÜĞÜ

Trump, “En zeki insanlara ve en iyi teknolojiye sahip olduğumuzu kabul ediyorlar. Kopyalayabilirler, ancak bizim gibi yaratamazlar.” sözleriyle Amerika’nın yapay zeka alanındaki önemine dikkat çekti.

ZUCKERBERG İLE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Bir muhabirin “ifade özgürlüğü” ile ilgili sorusu üzerine Trump, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’e “Bu siyasi kariyerinizin başlangıcı.” dedi. Zuckerberg ise gülümseyerek “Hayır değil.” yanıtını verdi.

DAVETLİ LİSTESİ

Yemekte ayrıca Google CEO’su Sundar Pichai, Oracle CEO’su Safra Catz, Blue Origin CEO’su David Limp, Micron Technology CEO’su Sanjay Mehrotra, OpenAI Başkanı Greg Brockman, Microsoft CEO’su Satya Nadella, Sacramento Kings sahibi Vivek Ranadive, Palantir Teknoloji Sorumlusu Shyam Sankar, Meta’nın baş yapay zekâ sorumlusı Alexandr Wang ve AMD CEO’su Lisa Su gibi önemli isimler de yer aldı.