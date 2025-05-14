Beyaz Saray’dan Açıklama Geldi

SURİYE DEVLET BAŞKANINDAN TRUMP’A TEŞEKKÜR

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Devlet Başkanı eş-Şara’dan İzrail ile İbrahim Anlaşmalarını imzalaması, silahlı Filistinlilerin sınır dışı edilmesi, tüm yabancı teröristlerin Suriye’yi terk etmesi için yardım talep ettiği belirtildi. Trump, Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da temaslarını sürdürüyor. Bugünkü Riyad programı kapsamında Körfez İşbirliği Konseyi-ABD Zirvesi öncesinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDE KATILIMCILAR

Toplantıda, Suriye’deki yeni hükümetin çalışmaları ve Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması gibi konular masaya yatırıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın da katıldığı bu görüşme, ABD ve Suriye liderleri arasındaki 25 yıl sonra gerçekleşen ilk buluşma oldu ve 33 dakika sürdü. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Riyad’daki görüşmeye çevrimiçi katıldığını duyurdu.

YAPTIRIMLAR ÜZERİNE ÖVGÜLER

Leavitt, Erdoğan’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Trump’ı övdüğünü ve Suriye’de barış ile refahı teşvik etmek üzere Suudi Arabistan ile birlikte çalışma taahhüdünde bulunduğunu belirtti. Veliaht Prens de Trump’ı yaptırımları kaldırma kararından dolayı övdü ve bunu cesur bir adım olarak değerlendirdi. Başkan Trump, Erdoğan ve Veliaht Prens’e dostlukları için teşekkür ederken eş-Şara’ya da “ülkesinde tarihi bir şey yapmak için muazzam bir fırsata sahip” olduğunu söyledi. Ayrıca, eş-Şara’ya Suriye halkı için büyük işler yapması yönünde teşvikte bulundu.

EŞ-ŞARA’DAN YATIRIM DAVETİ

Beyaz Saray Sözcüsü, eş-Şara’nın da Başkan Trump’a teşekkür ettiğini ve İranlıların Suriye’den ayrılmasının sunduğu fırsatlar üzerine konuştuğunu aktardı. Eş-Şara, “ABD-Suriye çıkarlarının ortak” olduğunu vurguladı ve Amerikan şirketlerini Suriye petrol ve gazına yatırım yapmaya davet etti. Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze’deki mevcut çatışmalar da ele alındı.