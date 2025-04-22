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Beyaz Saray’dan Trump’ın Ziyareti Açıklandı

TRUMP’IN ORTA DOĞU TURU TARİHLERİ BELİRLENDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki süreçte gerçekleştireceği Orta Doğu ziyareti hakkında bilgi verdi. Trump’ın programı doğrultusunda, 13-16 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edeceği açıklandı.

ZİYARETLER HAKKINDA DETAYLAR BELİRSİZ

Gözler, Trump’ın bu ziyaretleri öncesinde belirleyeceği politik gündem ve görüşmelerle ilgili detaylara çevrildi. Ancak, şu an için ziyaretler hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

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