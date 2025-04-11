Beyaz Saray’dan Türkiye Ziyareti Değerlendirmesi

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın mayıs ayında Orta Doğu’ya yapacağı seyahatte Türkiye’yi ziyaret edip etmeyeceği hakkında açıklamalarda bulundu. Leavitt, düzenlemiş olduğu basın brifinginde, Trump’ın gelecek ay Orta Doğu’daki planlarıyla ilgili bilgi verdi. “Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray’da ya da Türkiye’de bir araya gelmeyi planlıyor mu?” sorusuna Leavitt, “Başkan’ın Suudi Arabistan’a gideceğini söylemek dışında şu anda yurt dışı seyahatiyle ilgili herhangi bir detaya sahip değilim. Ancak bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir.” şeklinde yanıt verdi.

SEYAHAT DETAYLARI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

ABD’li sözcü, Beyaz Saray’ın Türkiye’yi Orta Doğu seyahati için değerlendirme sürecinde olup olmadığı hakkında gelen bir soruya, “Şu anda detaylar üzerinde çalışıyoruz, bu seyahatin detaylarını mümkün olan en kısa sürede paylaşacağız. Seyahatin detayları teyit edildikten sonra hepinizi bilgilendireceğim.” açıklamasında bulundu.

TRUMP’IN PLANLANAN ZİYARETLERİ

ABD Başkanı Trump’ın mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etmesi bekleniyor. Bu seyahat programı, Orta Doğu’da önemli temasları içerebilir ve Türkiye’nin bu programa dahil olup olmayacağı merakla bekleniyor.