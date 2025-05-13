Beyaz Saray Haksızlığı Kınadı

WHCA’DAN TEPKİ

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA), ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu ziyaretini takip etmek amacıyla başkanlık uçağı Air Force One’a Associated Press (AP), Bloomberg News ve Reuters Haber Ajansları ile çalışan gazetecilerin alınmamasına karşı çıktı. WHCA’dan yapılan açıklamada, bu üç ajansa bağlı muhabirlerin söz konusu ziyareti takip etme imkanının olmaması “kaygı verici” olarak nitelendirildi.

MEDYANIN ÖNEMİNE VURGU

Açıklamada, “Bu ajansların haberleri, her gün dünyanın dört bir yanındaki binlerce medya kuruluşuna ve milyonlarca okuyucuya hızla ulaştırılıyor, böylece herkesin başkanla ilgili gelişmelere eşit şekilde erişimi sağlanıyor. Bu değişiklik, ülkelerinin liderinin ne yaptığını hemen öğrenmeyi hak eden her ABD vatandaşına yapılmış bir haksızlıktır.” denildi.

BASIN YÖNETİMİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın basın işlerinin yönetimiyle ilgili yakında yeni bir adım atılacağını duyurdu. Leavitt, ABD Başkanının kamuya açık etkinliklerinin takibinden sorumlu olan yerleşik Amerikan medyası grubunun görev rotasyonunu artık kendilerinin belirleyeceğini açıkladı.

ADI GEÇEN AJANSLARIN TEPKİSİ

Reuters, AP ve Bloomberg, yaptıkları ortak açıklamada, ABD hükümetinin Trump’a erişimi olan haber servislerinin sayısını sınırlamaya yönelik adımlarına tepki gösterdi. Bu durum, medya özgürlüğü ve bilgilendirme hakkını zedeleyebiliyor.