Beyaz Saray, İki Hafta İçinde Açıklayacak

BEYAZ SARAY’DAN İRAN KONUSUNDA AÇIKLAMA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la ilgili bir kararı iki hafta içerisinde alacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump, İran’la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran’la ilgili kararını iki hafta içinde verecek” denildi.

MÜZAKERELER ÜZERİNE CESARET VERİCİ DEĞERLENDİRMELER

Trump’ın kararı, İran’la süregelen gerginliğin çözümü adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Beyaz Saray, müzakerelerin ivme kazanması ve olumlu bir sonuç alınması için üzerine düşeni yapıyor. İlgili kaynaklar, bu sürecin uluslararası ilişkilere yön verebileceğini belirtiyor.