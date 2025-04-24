Beyaz Saray “Meds Yeghern”i Anıyor

DÜNYA TARİHİNDEKİ BÜYÜK BİR TRAGEDYAYI ANMA

Beyaz Saray, 1915 olaylarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Ermenice “Büyük Felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” ifadesine yer verildi. 24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümünde yapılan bu açıklama, yaşanan trajediyi hatırlama amacını taşıyor. Beyaz Saray, “Bugün Meds Yeghern’i anıyor ve 20. yüzyılın en kötü felaketlerinden birinde acı çeken o harika ruhların anılarını onurlandırıyoruz” şeklinde belirtti.

ERMENİ HALKININ GÜCÜ VE KÜLTÜRLERİ

Yazılı açıklamada, “Bugün, Ermeni halkının trajediler karşısındaki gücüne ve direncine tanıklık ediyoruz. Aralarında madalyalı askerler, ünlü şovmenler, tanınmış mimarlar ve başarılı iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda Ermeni, zengin kültürlerini kıyılarımıza taşıdığı ve ülkemize çok şey kattığı için şanslıyız” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, ABD’nin dini özgürlükleri ve savunmasız azınlıkları koruma konusundaki kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

STRATEJİK ORTAKLIĞIN DEVAMLIĞI

Açıklamada, “Ermenistan ile stratejik ortaklığımızı sürdürmeyi ve bölgesel istikrarı korumayı dört gözle bekliyoruz” ifadesine yer verildi. Bu açıklama, iki ülke arasındaki ilişkilere dair önemli bir mesaj taşıyor.