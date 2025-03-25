Beyaz Saray, Mesajlaşma Grubu İddiasını Doğruladı

Olayın Doğruluğu Kayıt Altına Alındı

Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı, Savunma Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı’nın da yer aldığı ve saldırı kararlarının tartışıldığı bir mesajlaşma grubuyla ilgili haberi doğruladı. Bu olay, ABD tarihindeki en ciddi güvenlik açıklarından biri olarak değerlendiriliyor. The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Signal adlı bir mesajlaşma uygulamasından gelen daveti kabul etmesiyle girdiği grupta yapılan konuşmaları haberleştirdi. Gazeteci, Yemen’deki durumu bu gruptaki konuşmalar sayesinde öğrendiğini belirtti.

Mesajların İçeriği ve Altyapısı

Söz konusu mesajlarda, Trump’ın saldırı kararıyla ilgili tereddütler, emojiler ve Avrupa ülkelerine yönelik eleştiriler yer alıyor. Grubun “Husi PC küçük grubu” adıyla anıldığı ifade ediliyor. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, haberin içindeki mesajların doğruluğunu onayladı ve gruba nasıl eklendiğinin araştırıldığını aktardı. Demokrat Parti üyeleri, bu güvenlik açığıyla ilgili soruşturma yapılması gerektiğini savunuyor.

Trump’ın İlk Tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, olaydan “hiç haberdar olmadığını” ifade ederken, haberi yayınlayan dergiyi küçümseyerek Yemen saldırısının başarısını övdü. Beyaz Saray’dan yapılan sonraki açıklamada ise Trump’ın ulusal güvenlik ekibine “tam anlamıyla güvenmeye devam ettiği” belirtildi. Güvenlik açığıyla ilgili olarak Pazartesi günü sorulara maruz kalan Savunma Bakanı Pete Hegseth, “savaş planı mesajları” gönderildiğini reddetti. Gazeteci Jeffrey Goldberg, Yemen saldırısından iki gün önce gruba katılma daveti aldığını bildirdi.

Gruptaki Tartışmaların İçeriği

Habere göre, 14 Mart’ta Yemen saldırısından bir gün önce grupta JD Vance takma adıyla bilinen kişi, bombardımanla ilgili çekincelerini ifade etti. Vance, “yine Avrupa’yı kurtarıyor olmaktan duyduğu öfkeyi” dile getirdi ve Husi saldırılarının ABD üzerindeki etkisini azalttığını belirtti. Mesajlarda Pete Hegseth de cevap vererek, “Avrupa’nın beleşçiliğiyle ilgili öfkeni aynen paylaşıyorum. BU ZAVALLI bir durum” ifadesini kullandı. Goldberg’in aktardığına göre, Hegseth, grup üyelerine hedefler, kullanılabilecek silahlar ve saldırının aşamaları hakkında bilgiler verdi.

Demokrat Hale Tepkiler

Demokrat Parti’nin üst düzey isimleri, güvenlik açığıyla ilgili Trump yönetimini eleştiriyor. 2016 seçiminde Demokrat Parti’nin adayı olan eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, sosyal medyada “Şaka yapıyor olmalısınız” mesajını yayınladı. ABD Senatosu’ndaki Demokratların lideri olan Chuck Schumer de olayı “en ciddi askeri istihbarat açıklarından biri” şeklinde tanımladı. Yemen’deki Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı, söz konusu saldırıda 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 100’den fazla yaralı olduğunu açıkladı.