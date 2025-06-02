Beyaz Saray Sözcüsü, Görüşmelere Açık

ABD BAŞKANINDAN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye’de görüşmeye açık olduğunu belirtti. Leavitt, Beyaz Saray bahçesinde gündeme dair açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ileri sürdüğü bu üç lideri bir araya getirme teklifi üzerine, Leavitt, “Başkan, eğer böyle bir durum söz konusu olursa buna açık olduğunu söyledi, ancak her iki liderin ve her iki tarafın da masaya birlikte oturmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

MÜZAKERE SÜRECİNE DESTEK

Leavitt, Trump’ın Erdoğan’ın bu konudaki teklifini desteklediğini ve liderler düzeyinde gerçekleştirilecek görüşmenin barış sürecine katkı sağlayacağına inandığını aktardı. İstanbul’da Rusya ile Ukrayna arasında yeniden başlayan görüşmelere de değinen Leavitt, “Bugün Başkan Trump’ın çağrısıyla tarafların masaya geldiğini gördük. Ancak bu savaş, müzakere masasında sonlanmalı. Başkan, bunu hem kamuoyuna açık hem de özel olarak iki tarafa da çok net bir şekilde ifade etti” diyerek mesajını netleştirdi.

UKRAYNA HAVA SALDIRILARI VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Ukrayna’nın Rusya’daki hava üslerine düzenlediği dron saldırılarına ilişkin Leavitt, “Başkan’ın tepkisi netti. Çok fazla insan öldü. Bu savaşın her iki taraf için de acımasız geçtiğini düşünüyor ve artık sona ermesi gerektiğine inanıyor” açıklamasını yaptı.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERELER

Leavitt, Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin, Trump yönetiminin uyguladığı gümrük vergisi baskısının sonuç verdiğini belirtti. “Avrupa Birliği, Başkan Trump’ın tehdidi sayesinde masaya oturdu. Şimdi heyetimizle iyi niyetli bir şekilde müzakere yürütüyorlar. Bu nedenle, tarafların bir anlaşmaya varacağından umutluyuz,” dedi. Ayrıca, ABD’nin yalnızca AB değil, dünya üzerindeki birçok ülkeyle adil ticaret anlaşmaları hedefi doğrultusunda müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ

ABD kamuoyunda gündem olan “uyuyan hücreler” konusuna da değinen Leavitt, Trump yönetiminin bu konuda önlem aldığını belirtti. Leavitt, “Önceki yönetim döneminde çok sayıda terörist ve yasadışı göçmenin ülkeye girmesi endişe verici. Bu nedenle İç Güvenlik Bakanlığı, bu kişilerin yakalanması ve sınır dışı edilmesi için yoğun şekilde çalışıyor,” açıklamalarında bulundu.

ÇİN İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMALARI

Son olarak, Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında planlanan görüşmeyle ilgili de bilgi veren Leavitt, “İki liderin bu hafta görüşeceğini teyit edebilirim. Her zaman olduğu gibi, böyle görüşmeler dikkatle planlanır. Başkan Trump, bu diyaloğun hem Çin’le ilişkiler hem de küresel istikrar için önemli olduğuna inanıyor,” dedi.