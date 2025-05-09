Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Başkan Trump’ın Mücadele Etmeyeceğini Açıkladı

TRUMP’IN ÇİN GÜMRÜK VERGİLERİNE YAKLAŞIMI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergilerini tek taraflı olarak indirmeyeceğini vurguladı. Leavitt, Çin’in de bu süreçte taviz vermesi gerektiğini belirtti. Basın mensuplarına verdiği brifingde, ticaret müzakerelerine dair soruları yanıtladı ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in hafta sonu İsviçre’de Çin temsilcileriyle görüşeceklerini aktardı. Leavitt, “Başkan Trump’ın da söylediği gibi ABD ve Çin, bir süredir görüşüyorlardı ve şimdi her iki ülkeden ekipler şahsen bir araya gelecekler. Trump ve ticaret ekibinin Amerika için mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamak üzere çalışacağından emin olabilirsiniz.” dedi.

MÜZAKERELER VE GÜMRÜK VERGİLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Leavitt, ABD’nin birçok ticaret ortağıyla da görüşmeler yaptığını ifade ederek, Trump’ın Çin ile müzakerelerde Bessent’e güvendiğini dile getirdi. Trump’ın Çin’den ithalata uygulanan yüzde 145 oranındaki gümrük vergilerini yüzde 80’e düşürmeyi önermesiyle ilgili bir soru üzerine, Leavitt “Başkan hala Çin’e yönelik gümrük vergilerini tek taraflı olarak indirmeyeceği yönündeki tutumunu sürdürüyor, onlardan da tavizler görmemiz gerekiyor.” şeklinde cevap verdi. Yüzde 80 rakamının Trump tarafından ortaya atıldığını belirten Leavitt, “Bu hafta sonu neler olacağını göreceğiz.” diye ekledi.

TİCARET ANLAŞMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Müzakerelerin sonuçlandıktan sonra Hazine Bakanı Bessent veya Başkan Trump’ın bilgilendirme yapacağından emin olduğunu ifade eden Leavitt, önceki gün İngiltere ile varılan ticaret anlaşmasının “detaylar tamamlanmadan açıklandığı” iddiasını reddetti ve bu anlaşmanın iyi bir anlaşma olduğunu belirtti. Leavitt, Trump’ın sadece İngiltere ile değil, diğer ülkelerle yürüttüğü ticaret müzakerelerinde de yüzde 10’luk temel tarifeyi sürdüreceğine dikkat çekti. Bugün Trump, Truth Social hesabında, “Çin’e yüzde 80 gümrük vergisi uygulanması uygun görünüyor. Scott Bessent’e kalmış.” şeklinde bir öneride bulunmuştu. İsviçre’deki görüşme, Trump’ın Çin mallarına yönelik uyguladığı yüzde 145 gümrük vergisinin ardından iki ülke arasında gerçekleştirilecek ilk resmi yüz yüze temas olacak.