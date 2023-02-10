Beyaz Saray Sözcüsü, Türk gazeteciye sordu

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklama sırasında Türk gazeteci ile konuştu ve ailesinin durumunu sordu.

Türkiye Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin yarasını sarmaya çalışırken Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby ile bir Türk gazeteci arasında geçen diyalog dünya basınında gündem oldu.

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem saati 04.17 olarak kaydedildi. Bölgede 13.24’te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha oldu.

Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’dan acı haberler gelmeye devam ediyor.

DÜNYADAN YARDIM YAĞDI

Güney Kore’den Meksika’ya, Hindistan’dan Cezayir’e, Azerbaycan’dan ABD’ye dünya Türkiye için ayakta. Arama kurtarma ekipleri ve yardımları taşıyan uçaklar Türkiye’ye doğru havalanırken, Avustralya’dan İngiltere’ye birçok ülkedeki gurbetçiler de yardım kampanyaları için yarışıyor. Son eklenen ülkelerle Türkiye’ye kurtarma ekibi ve insani yardım gönderen listesi hayli uzun.

Beyaz Saray sözcüsünden Türk gazeteciye deprem sorusu Salonda çıt çıkmadı

Asya kıtasından Japonya, Tacikistan, Malezya, Tayvan, Çin, Güney Kore, Kazakistan, Hindistan, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan listede. Türkiye’nin komşularından Gürcistan, Irak, Bulgaristan, Yunanistan, İran ve KKTC yardıma koştu. Orta Doğu’dan İsrail, Lübnan, Filistin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri Kuzey Afrika’dan Cezayir, Libya ve Tunus izledi.