BASIN TOPLANTISINDAKİ CEVAPLAR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Leavitt, bir gazetecinin Avrupa Parlamentosu’ndaki Fransız üyenin, ABD’nin Özgürlük Heykeli’ni simgeleyen değerlere bağlı olmadığına dair eleştirilerine karşılık verdi.

Leavitt, “O düşük seviyeli Fransız politikacıya, Fransızların şu anda Almanca konuşmamasının tek nedeninin ABD olduğunu ve bu yüzden ülkemize minnettar olması gerektiğini hatırlatırım.” diye belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Ayrıca, Leavitt’in bu açıklamaları, İkinci Dünya Savaşı’nda Fransa’nın Nazi işgalinden kurtarılmasına zemin hazırlayan Normandiya Çıkarması’na da atıfta bulunmuş oldu. 1944’te gerçekleşen bu operasyonda, ABD askerlerinin yanı sıra Fransız, İngiliz ve Kanadalı askerler de yer almıştı.