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Beyaz Saray, TRUMP’ın Kararını İki Hafta Verecek

TRUMP’IN İRAN KARARI ZAMANLAMASI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la alakalı alacağı kararın iki hafta içerisinde açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump, İran’la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran’la ilgili kararını iki hafta içinde verecek” denildi.

MÜZAKERE OLASILIKLARI VE KARAR SÜRECİ

Açıklamalara göre, Trump, İran ile müzakerelerin olasılığını değerlendirerek kararını şekillendiriyor. İki haftalık süre zarfında gerçekleşecek gelişmeler, bu kararın yönünü belirleyebilir. Bu durum, İran ile ABD ilişkilerinin geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

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