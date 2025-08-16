Beyaz Saray, Trump-Putin Fotoğraf Paylaştı

ABD BAŞKANI İLE RUSYA DEVLET BAŞKANI BULUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’nın Anchorage kentinde önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesi Trump, uçağından indikten sonra Putin’i sıcak bir şekilde karşıladı. İkili, karşılıklı jestlerin ardından aynı aracın içine binerek görüşme salonuna geçti.

BARIŞIN PEŞİNDE

Beyaz Saray, Trump ve Putin’in Alaska’daki zirvesinin başlangıcında, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, iki liderin gülümseyerek çektirdiği fotoğraf yer aldı. Zirvenin teması olan “Barışın Peşinde” ifadesi ve ABD ile Rusya’nın bayraklarının emojileri fotoğrafın açıklamasında dikkat çekti.

ALASKA’DA TARİHİ ZİRVE

Beyaz Saray ayrıca, Trump ve Putin’in havalimanında karşılaştıktan sonra “Alaska 2025” yazılı bir platformda çektirdikleri bir başka fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşımda “Başkan Donald J. Trump ve Başkan Vladimir Putin ile Alaska’da tarihi zirve.” ifadesine yer verildi. Görüşmede Trump’a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik ederken, Putin’e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov katıldı.

Ateşkes Vurgusu

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında “Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım.” demişti. Trump, Alaska’daki görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı’nı durduracak bir çözüm sağlanamazsa Rusya’ya yaptırım uygulayacağını tekrar vurguladı.