Beyaz Saray, Trump-Putin Zirvesi Fotoğrafı Paylaştı

KRİTİK GÖRÜŞME ALASKA’DA GERÇEKLEŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde Trump, uçağından iner inmez Putin’i karşıladı. İki liderin karşılıklı jestleri sonrasında aynı makam aracına binerek görüşme salonuna geçmeleri dikkat çekti.

BARIŞ TEMASI ÖNE ÇIKTI

Beyaz Saray, Trump-Putin zirvesinin başlamasının ardından, ABD merkezli bir sosyal medya platformundan bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda, Alaska’nın Anchorage kentinde zirve öncesi çekilmiş fotoğrafları yer aldı. İki liderin gülümseyerek poz verdikleri fotoğrafın açıklamasında, zirvenin “Barışın Peşinde” teması vurgulandı ve ABD ile Rusya bayraklarının emojileri kullanıldı.

TARİHİ ZİRVE FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Beyaz Saray ayrıca, Trump ve Putin’in havalimanına iniş yaptıktan sonra birbirlerini selamladıkları esnada “Alaska 2025” yazılı platformda çekilmiş bir başka fotoğrafı da yayımladı. Bu fotoğrafın yanında, “Başkan Donald J. Trump ve Başkan Vladimir Putin ile Alaska’da tarihi zirve” ifadesi yer aldı. Görüşmede Trump’a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff; Putin’e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik etti.

ATEŞKES VURGUSU YAPILDI

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım” demişti. Trump, Alaska’daki görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı’nı durduracak bir çözüm elde edilememesi durumunda Rusya’ya yaptırım uygulayacağını yineledi.