Beyaz Saray: Trump Ve Şi Görüşebilir

ABD BAŞKANI VE ÇİN DEVLET BAŞKANI GÖRÜŞME YAPACAK

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bu hafta içinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, pazartesi günü yaptığı açıklamada, iki liderin yakın zamanda iletişime geçebileceğini duyurdu. Bu açıklama, Trump’ın Çin’i ticaret kısıtlamalarını geri çekmeye yönelik bir anlaşmayı ihlal etmekle suçlamasından birkaç gün sonra geldi. Leavitt, bu konuyla ilgili Trump yönetiminden açıklama yapan üçüncü üst düzey yetkili oldu. Yine yapılan açıklamalar, geçen ay Cenevre’de varılan geçici tarifeler anlaşmasının ardından gerçekleşen gelişmelere işaret ediyor. Görüşmenin tarihi ise henüz belirsiz.

KRİTİK KONULAR GÜNDEMDE

Hazine Bakanı Scott Bessent, pazar günü CBS kanalında yayımlanan Face the Nation programında, iki liderin “çok yakında” görüşeceğini ifade etti ve kritik mineraller ile Çin’in bazı madenlerin ihracatına uyguladığı kısıtlamaların gündemde olacağını belirtti. Trump, cuma günü yaptığı açıklamada Şi ile görüşeceğinden emin olduğunu aktardı. Ayrıca, Çin’in nisan ayında yaptığı açıklamada iki liderin uzun süredir bir araya gelmediğine dikkat çektiği de kaydedildi. ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin menşeli bazı güneş paneli üretim ekipmanları ve diğer ürünler üzerindeki mevcut tarifelere yönelik muafiyet süresinin 31 Ağustos’a kadar uzatıldığını belirtti. Bu karar, Pekin ile süren görüşmeler sırasında üç aylık bir esneklik sağlamayı hedefliyor.

ANLAŞMA VE HUKUKİ GELİŞMELER

Geçtiğimiz ay Cenevre’deki görüşmeleri yöneten Bessent, ABD ile Çin arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından ilerlemenin yavaşladığını, ancak diyaloğun devam ettiğini aktardı. Taraflar, üç haneli tarifelerin 90 gün süreyle askıya alınması konusunda bir uzlaşmaya varmıştı. Bu durum, küresel piyasalarda büyük bir rahatlama yaratmıştı. Ancak anlaşma, Washington’un Çin’in devlet destekli ekonomik yapısına yönelik temel eleştirilerini çözmüyor, bu yapısal konular gelecekteki görüşmelere bırakılıyordu. Geçen hafta bir ABD ticaret mahkemesi, Trump’ın Çin ve diğer ülkelerden yapılan ithalata yönelik tarifeleri uygularken yetkisini aştığına hükmetti. Ancak yalnızca bir gün sonra, bir federal temyiz mahkemesi bu kararı askıya alarak tarifeleri yeniden uygulamaya soktu. Mahkeme, davacıların 5 Haziran’a, yönetimin ise 9 Haziran’a kadar yanıt vermesini istedi.