Beyaz Saray: Trump Ve Şi Görüşecek

ABD BAŞKANI TRUMP VE ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ CİNPING GÖRÜŞECEK Mİ?

Bu hafta içinde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in arasında bir telefon görüşmesi olabileceği bekleniyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, pazartesi günü yaptığı açıklamada, iki liderin yakın zamanda iletişim kurabileceğini ifade etti. Bu açıklama, Trump’ın Çin’i ticaret kısıtlamalarını geri çekmeye yönelik anlaşmayı ihlal etmekle suçlamasından birkaç gün sonra geldi. Leavitt, Trump yönetiminden böyle bir konuda açıklama yapan üçüncü üst düzey yetkili oldu. Açıklamalar, geçen ay Cenevre’de varılan geçici tarifeler anlaşmasının ardından gelişmelerin sürdüğüne işaret ediyor.

ÇİN İLE KRİTİK MADENLER GÜNDEMDE

Hazine Bakanı Scott Bessent, pazar günü CBS kanalında yayımlanan Face the Nation programında, iki liderin “çok yakında” bir araya geleceğini ve görüşmede kritik mineraller ile Çin’in bazı madenlerdeki ihracat kısıtlamalarının da masaya yatırılacağını söyledi. Trump, cuma günü yaptığı açıklamada Şi ile görüşeceğinden emin olduğunu kaydetti. Çin, nisan ayında yaptığı açıklamada ise iki liderin uzun bir zamandır görüşmediğini belirtmişti. ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin menşeli bazı güneş paneli üretim ekipmanları ve diğer ürünler üzerindeki tarifelere yönelik muafiyet süresinin 31 Ağustos’a kadar uzatıldığını duyurdu. Bu karar, Pekin ile devam eden görüşmeler sırasında üç aylık bir esneklik sağlama amacı taşıyor.

GÖRÜŞMELERDE YAVAŞLAMALAR YAŞANIYOR

Geçtiğimiz ay Cenevre’deki görüşmeleri yöneten Bessent, ABD ile Çin arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından ilerlemenin yavaşladığını belirtti, ancak diyaloğun devam ettiğini vurguladı. Taraflar, üç haneli tarifelerin 90 gün süreyle askıya alınması konusunda anlaşmaya vararak küresel piyasalarda büyük bir rahatlama sağlamıştı. Ancak bu anlaşma, Washington’un Çin’in devlet destekli ekonomik yapısına yönelik temel eleştirilerine çözüm sunmadı ve bu yapısal konular gelecekteki görüşmelere bırakıldı. Ayrıca, geçen hafta bir ABD ticaret mahkemesi, Trump’ın Çin ve diğer ülkelerden yapılan ithalata yönelik tarifeleri uygularken yetkisini aştığına hükmetti. Ancak sadece bir gün sonra, bir federal temyiz mahkemesi bu kararı askıya alarak tarifeleri yeniden yürürlüğe soktu. Mahkeme, davacıların 5 Haziran’a, yönetimin ise 9 Haziran’a kadar yanıt vermesini istedi.