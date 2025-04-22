Beyaz Saray, Witkoff’un Moskova’ya gideceğini açıkladı

Beyaz Saray’dan Müzakere Açıklaması

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bu hafta yeniden Moskova’ya giderek Rusya ile müzakerelere devam edeceğini duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gerçekleştirdiği basın brifinginde Rusya-Ukrayna süreci hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Leavitt, Rusya ile yürütülen görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ve bu süreç sonunda Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesini beklediklerini ifade etti.

Müzakerelerin Devamı Hakkında Bilgiler

Leavitt, “Az önce Oval Ofis’te Başkan Trump ve Steve Witkoff ile birlikteydim. Müzakerelerin devam ettiğini herkesin bilmesini istediler. Bu görüşmelerde doğru yönde ilerlediğimize inanıyoruz. Özel Temsilci Witkoff, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ile görüşmeye devam etmek üzere bu hafta içinde tekrar bölgeye gidecek.” dedi. Ayrıca, Rusya ile müzakerelerin ilerlememesi durumunda ABD’nin bu süreçten çekilebileceği yönündeki hatırlatmalara karşılık ise Leavitt, “Nihayetinde bu, Başkan’ın vereceği bir karardır ama kendisi barışı görmek istediğini çok net bir şekilde ifade etti. Bu savaşın sona erdiğini görmek istiyor.” şeklinde yanıt verdi.

Trump’ın Açıklamaları

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna sürecinin olumlu seyrettiğini belirterek, “Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.” ifadesini kullandı. Özel Temsilci Witkoff, geçtiğimiz hafta Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşürken, Beyaz Saray bu görüşmenin olumlu geçtiğini duyurmuştu.