Beyaz Saray, Yarın Ticaret Anlaşmasını Açıklayacak

BEYAZ SARAY’DAN ANLAŞMA AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Beyaz Saray’ın yarın ABD ile Çin arasında sağlanan ticaret anlaşmasının detaylarını açıklaması planlanıyor. Cenevre’de iki gündür devam eden müzakerelerin sonuçlandığı bildiriliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bessent, “ABD ve Çin arasındaki çok önemli ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydettiğimizi bildirmekten mutluluk duyuyorum. Ayrıntıları yarın vereceğiz ama size görüşmelerin verimli geçtiğini söyleyebilirim. Dün gece Temsilci Jamieson gibi ben de Başkan Trump ile görüştüm ve neler olup bittiğinden tamamen haberdar. Dolayısıyla yarın sabah tam bir brifing vereceğiz” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELERİN İLERLEYİCİ SÜRECİ

Görüşmelerin yapıcı geçtiğini yineleyen Greer ise hızlı bir şekilde anlaşmaya varıldığını belirterek, “Anlaşmaya bu kadar çabuk varmamız, iki ülke arasındaki farklılıkların abartıldığı kadar büyük olmadığını ortaya koyuyor. Ancak bu sonuç, kapsamlı hazırlık süreci sayesinde elde edildi. Neden burada olduğumuzu hatırlamak gerekir, ABD’nin 1,2 trilyon dolarlık ticaret açığı söz konusu. Bu nedenle Başkan Trump ulusal acil durum ilan etti ve çeşitli gümrük tarifeleri uygulandı. Çinli ortaklarımızla vardığımız anlaşmanın bu krizi hafifleteceğine eminiz” dedi.

ANLAŞMA DETAYLARI GİZLİ KALDI

Anlaşmanın içeriğine dair henüz detay verilmezken, ABD tarafının özellikle fikri mülkiyet hakları, teknoloji transferi, tarım ürünleri ticareti ve çelik ile alüminyum ithalatı konularında talepleri olduğu, Çin tarafının ise ABD’ye yönelik gümrük tarifelerinde kademeli indirim, karşılıklı yatırımların kolaylaştırılması ve teknoloji iş birliği konularını gündeme taşıdığı bildiriliyor. ABD ile Çin arasında varılan mutabakatın tam metni ile anlaşmanın kapsamının, yarın yapılacak resmi açıklama ile duyurulması bekleniyor. Ayrıca Beyaz Saray kaynakları, Başkan Donald Trump’ın süreci doğrudan takip ettiğini ve gelişmeler hakkında memnuniyetini dile getirdiğini aktardı.

GÜMRÜK VERGİLERİ GERİLİMİ YÜKSELTTİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in liderliğindeki heyetler, Cenevre’de bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. 75’ten fazla ülkenin ticari sorunları çözmek için ABD ile iletişime geçtiğini belirten Trump, ülkelere özel belirlenen karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı. Bununla birlikte, Trump, ABD’nin gümrük vergilerine misilleme yapan Çin’e yönelik tarife oranını yüzde 145’e çıkarmıştı. Çin yönetimi ise ABD’nin bu hamlesine yüzde 125’lik gümrük vergisi uygulaması ile yanıt vermişti.