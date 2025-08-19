Beyaz Saray Zirvesi’nden 4 Sonuç Açıklandı

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA YÖNELİK ZİRVEDEN SONUÇLAR

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların sona ermesi için düzenlenen önemli Beyaz Saray zirvesi tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Zirvede dikkat çeken dört ana başlık oluştu.

GÜVENLİK GARANTİLERİ

Toplantıda ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna için güvenlik garantileri sağlama yönünde önemli bir adım atma sözü verdi. İngiliz Sky News’e göre Trump, Ukrayna’nın ihtiyaç duyacağı bazı güvencelerin sunulacağını dile getirdi, ancak bunların Amerikan birliklerini kapsayıp kapsamayacağıyla ilgili net bilgi vermedi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bu güvenlik garantilerini kabul edeceğini ve “Sanırım Avrupa ülkeleri bu yükün çoğunu üstlenecek. Biz onlara yardım edeceğiz ve bunu çok güvenli hale getireceğiz.” ifadesini kullandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise NATO’nun 5. Maddesi benzeri güvenlik garantileri üzerinde çalışıldığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Avrupa’nın güvenliğini kastederek, “Güvenlik garantilerinden bahsederken tüm Avrupa kıtasının güvenliğinden söz ediyoruz” dedi ve Ukrayna’nın gelecekte “güvenilir” bir orduya sahip olması gerektiğini vurguladı.

ATEŞKES YERİNE BARIŞ ANLAŞMASI

Trump, dövizlerin müzakerelerine girişmeden önce ateşkesin gerekli olmadığını belirtti ve “Ateşkes gerekmediğini düşünüyorum. Bu yıl yaptığım altı anlaşmaya bakarsanız, hepsi savaş halindeydi, ben ateşkes yapmadım” diye konuştu. “Ateşkes kavramını seviyorum çünkü insanların öldürülmesini sona erdirir, ancak savaş sürerken barış anlaşması üzerinde çalışabileceğimiz bir çözüm bulabiliriz” şeklinde ekledi. Almanya Başbakanı Merz ise, “Hepimiz ateşkes görmek isteriz” diyerek yeni bir toplantı yapılmadan ateşkesin sağlanamayacağını ifade etti. Trump ise, gerekirse ateşkes yapılmasını memnuniyetle karşılayabileceğini belirtti.

ÜÇLÜ TOPLANTI

Trump’ın toplantıda yaptığı önemli açıklamalardan biri, Putin ve Zelenski arasında bir üçlü toplantı yapılacağı oldu. Zelenski, böyle bir toplantıya hazır olduğunu ifade ederken, Trump, Putin’in de bu görüşmeye katılacağını belirtti. Macron, üçlü toplantının önemini vurgulayarak, ardından dörtlü bir zirvenin düzenlenmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Macron’un hangi ülkeyle bir toplantı düzenleneceğine dair net bir ifadesi olmaması dikkat çekti. Trump, toplantıların ardından Putin’i arayacağını belirtmesine rağmen, bir AB diplomatına göre, toplantı sırasında Avrupa liderleriyle görüşmelerini keserek Putin ile irtibata geçti.

TOPRAK TAKASI KONUŞULACAK

Trump, Zelenski ve Avrupa liderleriyle yapılacak çok taraflı görüşmeler öncesinde, “Olası toprak takaslarını da görüşmemiz gerekiyor.” dedi. Bu takasın mevcut temas hattını göz önünde bulundurarak yapılması gerektiğini belirtti. “Bu, savaş bölgesi, şu anda oldukça açık olan savaş hatları ve müzakere pozisyonları anlamına geliyor. Aslında, bunları görmek çok üzücü” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Putin’in Trump ile Alaska’da yaptığı zirvede, savaşı sona erdirmek için Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin kontrolünü ele geçirme talebinde bulunduğu bilgisiyle eş zamanlı olarak geldi.