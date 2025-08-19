Beyaz Saray Zirvesi’nden Dört Kritik Sonuç

BEYAZ SARAY ZİRVESİ SONA ERDİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik önemli Zirve, Beyaz Saray’da gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump, etkinlikte Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Toplantıda dört ana maddede görüşmeler yapıldı.

GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Toplantıda önemli ilerlemeler kaydedildi. ABD Başkanı Trump, Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamaya yardımcı olma sözü verdi. İngiliz Sky News’te yer alan habere göre, Trump bazı güvenlik desteklerinin sağlanacağını ifade etti, ancak bunun Amerikan birliklerini kapsayıp kapsamayacağı belli olmadı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu güvenlik garantilerini kabul edeceğini de belirtti ve “Sanırım Avrupa ülkeleri bu yükün çoğunu üstlenecek.” diye konuştu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ülkelerin NATO’nun 5. Maddesi benzeri güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise “Güvenlik garantilerinden bahsederken tüm Avrupa kıtasının güvenliğinden söz ediyoruz.” dedi.

ATEŞKES YERİNE BARİŞ ANLAŞMASI ÖNERİSİ

Trump, Ukrayna’da ateşkes ihtiyacı olmadığını, zira barış anlaşmasının savaş halindeyken de yapılabileceğini söyledi. “Ateşkes gerekmediğini düşünüyorum. Bu yıl yaptığım altı anlaşmaya bakarsanız, hepsi savaş halindeydi, ben ateşkes yapmadım.” diyen Trump, ateşkesin stratejik açıdan neden istenmeyeceğini de anlayabileceğine dikkat çekti. Almanya Başbakanı Merz ise, toplumun barış umudunun ateşkes beklentisinde olduğunu dile getirdi. Trump, “Eğer ateşkes sağlayabilirsek, harika.” derken, bunun zor olmadığını belirtti.

ÜÇLÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Başkan Trump, Putin ve Zelenski arasında bir üçlü toplantının yapılacağını da açıkladı. Zelenski, böyle bir görüşmeye hazır olduğunu söylerken, Trump da Putin’in bu toplantıya katılacağına dair iyimserlik sundu. Macron ise sonrasında dörtlü bir zirve yapılması gerektiğini ifade etti. Ancak dörtlü toplantının içeriği ve kimlerin katılacağı belirsizliğini koruyor.

OLASI TOPRAK TAKASLARI GÜNDEME GELDİ

Trump, Zelenski ve Avrupa liderleriyle gerçekleştirilecek çok taraflı görüşmeler öncesinde, toprak takaslarının da ele alınması gerektiğini belirtti. Bu süreçte mevcut cephe hattının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Trump, “Bu, savaş bölgesi ve müzakere pozisyonları anlamına geliyor. Bütün bunlar çok acı verici.” dedi. Bu açıklamalar, Putin’in Trump ile gerçekleştirdiği Alaska zirvesinde, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin kontrolünü elde etme talebinin gündeme gelmesinin ardından gerçekleştirildi.