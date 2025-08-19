Beyaz Saray Zirvesi’nden Dört Kritik Sonuç

KRİTİK BEYAZ SARAY ZİRVESİ SONA ERDİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları sonlandırmaya yönelik düzenlenen önemli Beyaz Saray zirvesi tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki toplantıya Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in katıldığını bildirdi. Zirvede dört ana başlık öne çıktı.

GÜVENLİK GARANTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Zirve kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlama konusunda taahhütte bulundu. İngiliz Sky News’den edinilen bilgilere göre, Trump, Ukrayna için farklı şekillerde güvenlik garantileri verileceğini fakat bunun Amerikan birliklerini kapsayıp kapsamıyacağına dair bilgi vermedi. Trump, “Sanırım Avrupa ülkeleri bu yükün çoğunu üstlenecek. Biz onlara yardım edeceğiz ve bunu çok güvenli hale getireceğiz,” şeklinde konuştu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise ülkelerin, NATO’nun 5. maddesine benzer güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Güvenlik garantilerinden bahsederken tüm Avrupa kıtasının güvenliğinden söz ediyoruz,” dedi. Macron, Ukrayna’nın gelecekte “güvenilir” bir orduya sahip olması gerektiğini ekledi.

ATEŞKES YERİNE BARIŞ ANLAŞMASI ÖNERİSİ

Trump, Ukrayna’da ateşkes gereksinimi olmadığını, savaş koşulları altında da barış anlaşması yapılmasının mümkün olduğunu vurguladı. “Ateşkes gerekmediğini düşünüyorum. Bu yıl yaptığım altı anlaşmaya bakarsanız, hepsi savaş halindeydi,” diyen Trump, “Ateşkes olur ve onlar yeniden inşa eder. Belki de bunu istemezler,” ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise, “Hepimiz ateşkes görmek isteriz,” diyerek bu konunun önemine dikkati çekti. Trump, daha sonra ateşkesin mümkün olmasının hoş karşılanabileceğini belirtti. “Eğer ateşkes sağlayabilirsek, harika,” ifadelerini kullandı.

ÜÇLÜ TOPLANTI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Trump, Putin ile Zelenski arasında bir üçlü toplantı yapılacağını belirtti ve Zelenski bu toplantıya hazır olduğunu ifade etti. Macron, üçlü toplantının önemli olduğunu belirtirken, sonrasında dörtlü bir zirve yapılması gerektiği üzerinde durdu. Macron’un katılımı konusunda sadece Fransa’nın mı yoksa NATO, AB veya başka bir koalisyonun dördüncü bir üye olarak mı katılacağı belirsiz kaldı. Başlangıçta Trump, Beyaz Saray’daki toplantıların hemen ardından Putin’i arayacağını ifade etmişti, ancak toplantı sırasında Avrupa liderleri ile olan görüşmelerini keserek Rus mevkidaşını aradığı öğrenildi.

OLASI TOPRAK TAKASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Trump, Zelenski ve Avrupa liderleriyle yapılacak çok taraflı görüşmeler öncesinde “Olası toprak takaslarını da görüşmemiz gerekiyor,” dedi. Olası takasların mevcut temas hattını göz önünde bulundurması gerektiğine dikkat çekti. “Bu, savaş bölgesi, şu anda oldukça açık olan savaş hatları ve müzakere pozisyonları anlamına geliyor,” şeklinde ekledi. Bu açıklama, Putin’in Trump ile Alaska’da yaptığı zirvede, savaşı sona erdirmek için Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin kontrolünün ele geçirilmesi talebinde bulunduğu yönündeki haberlerin ardından geldi.