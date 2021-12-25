Beyaz Saray’da Noel kutlaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’daki Noel kutlamasına ev sahipliği yaptı.

Jennifer Garner’ın sunuculuğunu üstlendiği kutlamada, Küba asıllı Amerikalı şarkıcı Camila Cabello ile dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli sahne aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’daki ilk Noel kutlamasını gerçekleştirdi. Joe Biden ve Jill Biden’ın ev sahipliği yaptığı kutlamaya Küba asıllı Amerikalı şarkıcı Camila Cabello, İtalyan tenor Andrea Bocelli ve ünlü oyuncu Jennifer Garner katıldı.

24 yaşındaki şarkıcı Camila Cabello, kırmızı kıyafetiyle Noel klasiği I’ll Be Home For Christmas şarkısını seslendirdi.

Havana şarkısıyla ünlenen Cabello, kutlamadan fotoğraflarını Instagram sayfasından paylaşarak, “Beyaz Saray’da tekrar performans sergilemek büyük bir onur” mesajını yazdı.f