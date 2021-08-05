Beyaz Saray’dan elektrikli otomobil açıklaması

Beyaz Saray'dan elektrikli otomobil ile ilgili açıklama geldi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada elektrikli otomobilin yaygınlaşması sonrası alınacak yeni kararları duyurdu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’in Perşembe günü, 2030 yılı itibarıyla satılan tüm yeni araçların yarısının sıfır emisyonlu araçlar olmasını ve 2026 yılına kadar fosil kirliliğini azaltmak için yeni araç emisyon kurallarını içeren yürütme emrini imzalayacağını açıkladı.

İklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle fosil yakıtla çalışan araçları sıfır emisyonlu hale getirmek amacıyla birçok hükümet ve otomotiv devi planlarını duyurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Beyaz Saray, dünyanın en büyük ekonomi ABD’nin sıfır emisyon planını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’in Perşembe günü, 2030 yılı itibarıyla satılan tüm yeni araçların yarısının sıfır emisyonlu araçlar olmasını ve 2026 yılına kadar fosil kirliliğini azaltmak için yeni araç emisyon kurallarını içeren yürütme emrini imzalayacağını belirtti.

BİDEN OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Biden’ın, Beyaz Saray’da bugün otomobil üreticileriyle görülme gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.

Biden’ın yasal olarak imzalayacağı açıklanan hedefi, milyarlarca dolar devlet finansmanı gerektireceği uyarısında bulunan ABD’li ve diğer büyük otomobil üreticilerinin desteğini kazandı.