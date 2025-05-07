(BEYAZIT) – BEDAŞ, Mitingde Elektrik Kesintisi Olmadı

AÇIKLAMA HAZIRLANDI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 7 Mayıs Çarşamba akşamı CHP’nin Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirdiği miting sırasında yaşandığı iddia edilen elektrik kesintisiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. BEDAŞ, miting süresince Beyazıt Meydanı’nda herhangi bir elektrik veya aydınlatma kesintisinin meydana gelmediğini bildirdi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

BEDAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde yer aldı: “7 Mayıs Çarşamba akşamı bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirdiği miting sırasında ‘elektrik kesintisi’ olduğuna ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur. Mitingin başladığı andan itibaren ve halen Beyazıt Meydanı’nda herhangi bir ‘elektrik arızası veya kesintisi’, ‘aydınlatma arızası veya kesintisi’ bulunmamaktadır. Elektrik dağıtım hizmetimizi, görev ve yetki sınırlarımız çerçevesinde, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürdüğümüzü belirtir durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.”